Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks’i 113-106 mağlup etti.
Bu sezon 7. galibiyetini elde eden Cavaliers’ta Jordan Clarkson 28, Rodney Hood 23 sayı buldu. Cedi Osman, ilk 5’te başlayıp 32 dakika 25 saniye görev aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle noktaladı.
Peş peşe 5. olmak üzere 21. yenilgisini yaşayan Knicks’te Tim Hardaway Jr 20 sayı, Kevin Knox 19 sayı sayı üretti.
NBA’e 6 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 108-107
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 113-106
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 113-97
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-127
Washington Wizards-Boston Celtics: 125-130 (Uzatmada)
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-83
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 118-114
Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 114-107
Utah Jazz-Miami Heat: 111-84
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 141-130
Golden State Warriors-Toronto Raptors: 93-113
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