  • Haberler
  • NBA
  • Cedi Osman'lı Cavaliers evinde kazandı

Cedi Osman'lı Cavaliers evinde kazandı

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman’ın 6 sayı, 5 ribauntla mücadele ettiği karşılaşmada New York Knicks’i 113-106 yendi.

13 Aralık 2018, Perşembe 10:33
- A +
Cedi Osman'lı Cavaliers evinde kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks’i 113-106 mağlup etti.

Bu sezon 7. galibiyetini elde eden Cavaliers’ta Jordan Clarkson 28, Rodney Hood 23 sayı buldu. Cedi Osman, ilk 5’te başlayıp 32 dakika 25 saniye görev aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle noktaladı.

Peş peşe 5. olmak üzere 21. yenilgisini yaşayan Knicks’te Tim Hardaway Jr 20 sayı, Kevin Knox 19 sayı sayı üretti.

NBA’e 6 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 108-107

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 113-106

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 113-97

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-127

Washington Wizards-Boston Celtics: 125-130 (Uzatmada)

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-83

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 118-114

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 114-107

Utah Jazz-Miami Heat: 111-84

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 141-130

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 93-113

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.