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Cedi Osman'lı Cavaliers deplasmanda kayıp

NBA'de forma giyen milli oyunculardan Cedi Osman'ın ekibi Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers'a 129-112 mağlup oldu.

17 Ocak 2019, Perşembe 11:13
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Cedi Osman'lı Cavaliers deplasmanda kayıp

NBA'de normal sezon heyecanı 8 maçla devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Moda Center'da oynadığı Portland Trail Blazers'a 129-112'lik skorla yenildi.

Blazers'ta Damian Lillard, 33 sayı ve 6 asistle yıldızlaşırken, Jusuf Nurkic 10 sayı, 10 ribaund, 10 asist ve 5 blok ile oynayarak müthiş performans sergiledi.

Cavaliers'ta ise Cedi Osman 16 dakika süre aldı ve 4 sayı, 1 ribaund ile oynadı. Cavaliers'ta ayrıca Jordan Clarkson, 22 sayı atarak takımın en skoreri oldu.

NBA'de heyecan 6 karşılaşma ile devam edecek.

Gecenin sonuçları ise şöyle:

Detroit Pistons: 120 - Orlando Magic: 115

Boston Celtics: 117 - Toronto Raptors: 108

Houston Rockets: 142 - Brooklyn Nets: 145

MS Memphis Grizzlies: 101 - Milwaukee Bucks: 111

Dallas Mavericks: 101 - San Antonio Spurs: 105

Portland Trail Blazers: 129 - Cleveland Cavaliers: 112

Los Angeles Clippers: 109 - Utah Jazz: 129

Golden State Warriors: 147 - New Orleans Pelicans: 140

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