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Cedi Osman'lı Cavaliers, Bulls’a kaybetti

Milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın Chicago Bulls’a 104-88 mağlup olduğu karşılaşmayı 8 sayıyla tamamladı.

22 Ocak 2019, Salı 10:49
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Cedi Osman'lı Cavaliers, Bulls’a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman’ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, sahasında Chicago Bulls’a 104-88 mağlup oldu.

NBA’e 11 maçla devam edildi. Bulls’ta Zach LaVine 25, Bobby Portis 15 sayıyla sezonun 11. galibiyetine katkı sağladı.

Arka arkaya 4. olmak üzere 39. yenilgisini yaşayan Cavaliers’ta Collin Sexton 18, Ante Zizic 13 sayı buldu.

Cedi Osman ise ilk 5’te başlayıp 32 dakika 5 saniye görev yaptığı mücadeleyi 8 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla bitirdi.

NBA’e 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 109-127

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 88-104

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-106

Washington Wizards-Detroit Pistons: 101-87

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-122

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 123-94

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 85-105

Boston Celtics-Miami Heat: 107-99

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 121-93

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 104-109

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 111-130

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