Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman’ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, sahasında Chicago Bulls’a 104-88 mağlup oldu.
NBA’e 11 maçla devam edildi. Bulls’ta Zach LaVine 25, Bobby Portis 15 sayıyla sezonun 11. galibiyetine katkı sağladı.
Arka arkaya 4. olmak üzere 39. yenilgisini yaşayan Cavaliers’ta Collin Sexton 18, Ante Zizic 13 sayı buldu.
Cedi Osman ise ilk 5’te başlayıp 32 dakika 5 saniye görev yaptığı mücadeleyi 8 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla bitirdi.
NBA’e 4 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 109-127
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 88-104
Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-106
Washington Wizards-Detroit Pistons: 101-87
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-122
Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 123-94
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 85-105
Boston Celtics-Miami Heat: 107-99
Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 121-93
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 104-109
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 111-130
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