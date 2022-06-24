ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Akkız rolüne hayat veren oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman'ı düğün heyecanı sardı. Güzel oyuncu, önceki gün iki kız arkadaşıyla alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

"HAZIRLIKLARI HALLETTİK"

Giyim tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, Amerika'da düğün yapılacak haberleri hakkında "Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak" dedi. Düğün için gün saymaya başlayan Şahin, "Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın 7 Temmuz'da aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yapacakları öğrenildi.



