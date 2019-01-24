Cedi Osman’ın yıldızı parlıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers’ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, performansını yükseltmeye devam ediyor.

Bu sezon yıldız basketbolcu LeBron James’in de ayrılmasının etkisiyle Cavaliers’ta daha fazla sorumluluk almaya başlayan 23 yaşındaki Cedi, Boston Celtics’e 123-103 yenildikleri maçta 25 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.

Daha önce Atlanta Hawks ve Minnesota Timberwolves önünde 22’şer sayı üreten Cedi Osman, Los Angeles Lakers’a karşı 21 ve 20 sayı attığı maçlar oynadı. Cedi, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks karşılaşmalarında da 20’şer sayı kaydetti.

- Ortalamaları yükseldi

NBA’de ikinci sezonunu geçiren Cedi Osman, istatistiklerini yükseltmeye başladı.

Cedi, NBA’de geçen sezon 61 maça çıktı. Maç başına 11 dakika süre alan genç basketbolcu, 3,9 sayı, 2 ribaunt, 0,7 asist ortalamaları yakaladı.

Bu sezon ise Cedi’nin şu ana kadar görev yaptığı 47 karşılaşmada aldığı ortalama süre 31 dakikaya kadar çıktı. Milli basketbolcu, bu sezonki maçlarda 11,9 sayı, 4,6 ribaunt, 2,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

- Üç kez "double-double" yaptı

Cedi Osman, NBA kariyerinde üç kez "double-double" istatistiğine imza attı.

Milli basketbolcu, bu sezon Toronto Raptors karşılaşmasında 17 sayı, 10 ribaunt, Orlando Magic mücadelesinde 11 sayı, 10 ribaunt ve Oklahoma City Thunder maçında 14 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

- Mehmet Okur’dan 43, Hidayet Türkoğlu’ndan 39 sayı

NBA’de görev yapan milli basketbolcular arasında bir maçta en fazla sayı üreten isim Mehmet Okur oldu.

Mehmet Okur, Utah Jazz’da oynadığı Ocak 2009’da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başardı.

Hidayet Türkoğlu, kariyer sayı rekoruna Orlando Magic forması giydiği dönemde ulaştı. Hidayet, Mart 2008’de Washington Wizards’a karşı 39 sayı buldu.

Ersan İlyasova ise kariyer sayı rekorunu, Mart 2012’de Chicago Bulls’a karşı oynanan maçta elde etti. Milwaukee Bucks forması giyen Ersan, bu karşılaşmada 32 sayı kaydetti.

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