NBA 'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 116-102'lık skorla mağlup etti ve ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Cleveland'da Donovan Mitchell 43 sayı ve 6 ribaund, Jarrett Allen 24 sayı, 11 ribaund ile oynarken, Cedi de 23 dakika süre aldığı müsabakada 6 sayı, 1 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Lakers'ta ise LeBron James'in 21 sayı, 17 ribaund ve 4 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 116 - Los Angeles Lakers: 102

Miami Heat: 96 - Detroit Pistons: 116

Denver Nuggets: 115 - Dallas Mavericks: 116

Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)