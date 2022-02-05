Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin, Re Touch Mag'in şubat sayısının kapağında yer aldı. Ünlü oyuncu hem diziyi hem de özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Cleveland’da mücadele eden Cedi Osman ile ilişkilerinin güzel gittiğini belirten Şahin, sevgilisi ile aralarındaki mesafenin önemli olmadığını söyledi ve ekledi: “Kalp aynı heyecanla atarken uzaklık sadece coğrafi konumu belirler.”

Basketbolla aran nasıl?

Çalışma tempomdan dolayı üniversiteden sonra çok takip ettiğimi söyleyemem ama şu an eş durumundan (gülüyor) gece maçı fanatiği oldum diyebilirim. Futbolda da basketbolda da karşılaşmaları çok seviyorum ama Spor Bilimleri Fakültesi'ne girdiğim yıl ülkede eskiden olan mücadeleci ve gerçek spor ruhunun kaybedildiğini düşündüğüm için takım tutmama kararı aldım. Sadece güzel mücadeleleri izlemeyi seviyorum. Benim için asıl olan izlediğim şeyden aldığım keyif. Bunu bulduğum her maçı ve takımı izleyebilirim.

İki ünlü insanın birlikteliğinin zorlukları vardır mutlaka, biz güzel yanlarından bahsedelim mi?

İkimiz de sevdiği işi yapan, bunun getirisi olarak da tanınırlığı olan kişileriz ama hayatımızı bunun çevresinde şekillendirmiyoruz. Bir insanla kurduğun gönül bağının ve hayatının dışarıdaki saldırılara bu kadar açık olması zor olsa da yaşadığınız aşkın gerçekliğini bilen veya hisseden insanların güzel dileklerini almak, bu sevginin etrafında koca bir çembere dönüşmesi harika bir mutluluk. Biz daha çok bu kısma odaklanıyoruz ve sevdiğiniz insanın insanlar tarafında takdir edildiğini görmek de tabii ki sizin için ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Etrafımızda böyle bir çember varken önceliğimiz doğru bildiğimiz yolda hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışırken, adımlarımızı insanların hayatında etkili bir yer bırakabileceğinin bilincinde olarak ve ince bir süzgeçten geçirerek atmaya çalışmak. İlham olabilme, cesaret verebilme ve birilerinin hayatına dokundum da geçtim diyebilme şansını en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.

Çok yoğun çalışıyorsun, nişanlınla aranızda kıtalar var, hiç görüşemiyorsunuz nasıl olacak bu işler, gözden ırak olan gönülden de ırak olur mu?

İlk günden beri hiçbir şeyimiz planlı değildi. 2 sene önce böyle bir ilişki yaşayacağımı söyleseler "Aynı şehirde bile biriyle böyle bir duygu yaşayamam" derdim. Ama bu bana hayatın hiç anlamadığım bir yanını gösterdi. Mesafelerin zorlayıcı olsa da aranızdaki bağı daha güçlü ve daha gerçek kılabileceğini. Zaman bizi nereye götürür bilmiyorum. Ama akışta olmayı ve birbirini bulduğuna inanan iki insanın başka bir düzen inşa etmek için daha fazla motivasyonu ve enerjisi olduğunu biliyorum. Kalp aynı heyecanla atarken uzaklık sadece coğrafi konumu belirler ve bizim için mesafeler sadece bundan ibaret.

Düğün ne zaman?

Planlı olmadığımızı söyledim. Aniden de olabilir uzak bir tarihte de. Birlikte göreceğiz gibi.