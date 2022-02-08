All dergisine röportaj veren Ebru Şahin, samimi açıklamalar yaptı:

“Küçük yaşta hayatı tanımak zorunda kaldım. Bu da bana mücadele etme azmi ve pes etmeme gücü verdi. Kendi ayaklarımın ağırlığımı taşıması beni büyüttü.”

“Mücadeleci, özgür ruhlu, hoşgörülü ve hassas teraziyim. Ne var ki, detaycılık ve ketumluğum devreye girince bazen içinden çıkılmaz bir çatışma ortamı doğabiliyor.”

“İnsanların hayatınıza müdahil olma çabaları zaman zaman baskı altında bırakıyor. Yüzeysel çevrelerin yapaylığı beni çok yoruyor. Sanal ve sosyal duygu dolandırıcığına karşı kendi filtlerimi oluşturuyorum.”

“Genel olarak hep pozitifi aramaya, her durumdan bir doğru çıkarmaya meyilliyim. Ama her şeyin, herkesin hırsa, güce ve kötü niyete dönüştüğünü görmek üzüntü verici. Evrene karşı kendimi borçlu ve mahçup hissediyorum.”

Ebru Şahin, Amerikan Basketbol Ligi’nde oynayan Cedi Osman ile 2 yıldır birlikte.

Oyuncu “İlişkinizde navigasyon daima aynı rotayı mı gösteriyor?” sorusuna “Ve aşkta rota belirleyeceğinizi sanmayın. Layık bulursa şayet aşk size rota belirler” diyerek şair-yazar Halil Cibran’ın sözleriyle cevap verdi.