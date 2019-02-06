NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ilde devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Boston Celtics'a 103-96'lık skorla mağlup oldu.

Cedi'nin sakatlığından dolayı forma giymediği müsabakada Cleveland'da Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaund ve Alec Burks 21 sayı, 4 ribaund ile oynadı.

Boston'da ise Jayson Tatum 25 sayı, 7 ribaund ve Gordon Hayward 18 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.

NBA'de gecenin topla sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 115 - Los Angeles Clippers: 117

Cleveland Cavaliers: 96 - Boston Celtics: 103

Indiana Pacers: 136 - Los Angeles Lakers: 94

New York Knicks: 92 - Detroit Pistons: 105

Memphis Grizzlies: 108 - Minnesota Timberwolves: 106

Oklahoma City Thunder: 132 - Orlando Magic: 122

Philadelphia 76ers: 107 - Toronto Raptors: 119

Portland Trail Blazers: 108 - Miami Heat: 118

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