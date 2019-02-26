Cedi Osman’ın 27 sayısı Cavaliers’a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 123-110 kaybettikleri Portland Trail Blazers maçında 27 sayı ve 7 ribaunt üretti.
NBA’e 11 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 123-110 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.
Trail Blazers’ı galibiyete, 35 sayı, 7 ribaunt üreten C.J. McCollum ve 21 sayı, 8 asistle oynayan Damian Lillard taşıdı.
Maçı 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle bitiren Cedi Osman, Cavaliers’ın en skoreri oldu.
Kevin Love da 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 110-121
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-123
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 113-109
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 101-85
Miami Heat-Phoenix Suns: 121-124
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 106-117
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 119-111
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 110-105
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 112-105
New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 110-111
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-112
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