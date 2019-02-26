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Cedi Osman’ın 27 sayısı Cavaliers’a yetmedi

NBA’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın Portland Trail Blazers’a yenildiği maçı, 27 sayı ve 7 ribauntla tamamladı.

26 Şubat 2019, Salı 10:56
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Cedi Osman’ın 27 sayısı Cavaliers’a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 123-110 kaybettikleri Portland Trail Blazers maçında 27 sayı ve 7 ribaunt üretti.

NBA’e 11 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 123-110 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

Trail Blazers’ı galibiyete, 35 sayı, 7 ribaunt üreten C.J. McCollum ve 21 sayı, 8 asistle oynayan Damian Lillard taşıdı.

Maçı 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle bitiren Cedi Osman, Cavaliers’ın en skoreri oldu.

Kevin Love da 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 110-121

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-123

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 113-109

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 101-85

Miami Heat-Phoenix Suns: 121-124

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 106-117

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 119-111

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 110-105

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 112-105

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 110-111

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-112

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