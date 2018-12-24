  • Haberler
  • NBA
  • Cedi Osman’ın 17 sayısı Cavaliers’a yetmedi

Cedi Osman’ın 17 sayısı Cavaliers’a yetmedi

NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın 17 sayı, 7 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls’a 112-92 mağlup oldu.

24 Aralık 2018, Pazartesi 10:21
- A +
Cedi Osman’ın 17 sayısı Cavaliers’a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman’ın 17 sayı attığı maçta Chicago Bulls’a 112-92 yenildi.

NBA’e 11 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers’ın evinde Bulls’a 20 sayı farkla 112-92 mağlup olduğu karşılaşmada 37 dakika görev aldı ve 17 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Art arda 3. olmak üzere sezonun 26. yenilgisini yaşayan Cavaliers’ta Larry Nance Jr 20, Jordan Clarkson 17 sayı attı.

Bulls’ta Lauri Markkanen 31, Kris Dunn 17 sayıyla takımının bu sezonki 9. galibiyetinde ön plana çıktı.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 95-98

Indiana Pacers-Washington Wizards: 105-89

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-103

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 111-103

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 92-112

Orlando Magic-Miami Heat: 91-115

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 122-117

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 112-114

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 129-127

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 121-118 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 99-107

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.