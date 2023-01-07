NBA 'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Denver Nuggets’a 121-108’lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 15. kez kaybetti. Cavaliers’ta Caris LeVert 22 sayı, 4 ribaund ve 3 asist, milli basketbolcu Cedi Osman da 15 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 26. galibiyetini elde eden Denver’da ise Nikola Jokic 28 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, takımda ayrıca Jamal Murray de 18 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 112 - Milwaukee Bucks: 126

Indiana Pacers: 108 - Portland Trail Blazers: 99

New Orleans Pelicans: 102 - Brooklyn Nets: 108

Toronto Raptors: 108 - New York Knicks: 112

Oklahoma City Thunder: 127 - Washington Wizards: 110

Milwaukee Bucks: 109 - Charlotte Hornets: 138

San Antonio Spurs: 121 - Detroit Pistons: 109

Minnesota Timberwolves: 128 - Los Angeles Clippers: 115

Denver Nuggets: 121 - Cleveland Cavaliers: 108

Phoenix Suns: 96 - Miami Heat: 104

Los Angeles Lakers: 130 - Atlanta Hawks: 114

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