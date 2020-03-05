Cedi Osman’ın 13 sayısı yetmedi

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın konuk ettiği Boston Celtics’e 112-106 yenildiği karşılaşmayı 13 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. NBA’de yarın 4 maç oynanacak.
Sonuçlar
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 119-100
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 106-112
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 107-114
Miami Heat-Orlando Magic: 116-113
New York Knicks-Utah Jazz: 104-112
Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 79-118
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 115-108
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 127-123 (uzatmalarda)
Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 125-104
AA