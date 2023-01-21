Cedi Osman'ın 13 sayısı galibiyete yetmedi
NBA’de Cleveland Cavaliers, evinde son şampiyon Golden State Warriors’a 120-114 mağlup oldu ve bu sezon 19. mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, Golden State karşısında 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile mağlubiyeti önleyemedi.
NBA 'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Golden State Warriors’a 120-114’lük skorla mağlup oldu ve bu sezonki 47. maçında 19. mağlubiyetini aldı.
Cavaliers’ta Darius Garland 31 sayı, 10 asist, 2 ribaund, milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile mağlubiyete engel olamadı. Golden State’de Jordan Poole 32 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve Ty Jerome 22 sayı, 8 asist ve 1 ribaund ile galibiyetin mimarı oldular.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Orlando Magic: 123 - New Orleans Pelicans: 110
Atlanta Hawks: 139 - New York Knicks: 124
Dallas Mavericks: 115 - Miami Heat: 90
Cleveland Cavaliers: 114 - Golden State Warriors: 120
San Antonio Spurs: 126 - Los Angeles Clippers: 131
Utah Jazz: 106 - Brooklyn Nets: 117
Denver Nuggets: 134 - Indiana Pacers: 111
Los Angeles Lakers: 122 - Memphis Grizzlies: 121
Sacramento Kings: 118 - Oklahoma City Thunder: 113
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