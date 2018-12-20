NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Charlotte Hornets'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da 28 dakika süre alan Cedi 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund ve Jordan Clarkson 20 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Hornets'ta ise Kemba Walker 30 sayı, 6 asist ve Jeremy Lamb 18 sayı, 12 ribaund ile takımına katkıda bulundu.