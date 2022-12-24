NBA 'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse’da ağırladığı Toronto Raptors’a 118-107'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 34. maçında 12. mağlubiyetini aldı. Cavaliers’ta Darius Garland 17 sayı, 1 ribaund, 8 asist, milli basketbolcu Cedi Osman 13 sayı, 1 ribaund, 2 asist ile mağlubiyeti önleyemedi.

Toronto’da Pascal Siakam 26 sayı, 7 ribaund, 9 asist ve OG Anunoby 26 sayı, 9 ribaund, 3 asist ile galibiyetin mimarı oldular. Batı Konferansı’nda son sırada bulunan Houston Rockets, evinde Dallas Mavericks karşısında 112-106 mağlup oldu. Houston’da milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 8 ribaund, 7 asist, Jabari Smith Jr. 24 sayı, 10 ribaund, 3 asist ile oynadı. Dallas da Luna Doncic 50 sayı, 8 ribaund, 10 asist ile galibiyeti getiren en önemli isim oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 133 - San Antonio Spurs: 113

Philadelphia 76ers: 119 - Los Angeles Clippers: 114

Brooklyn Nets: 118 - Milwaukee Bucks: 100

New York Knicks: 117 - Chicago Bulls: 118

Boston Celtics: 121 - Minnesota Timberwolves: 109

Atlanta Hawks: 130 - Detroit Pistons: 105

Cleveland Cavaliers: 107 - Toronto Raptors: 118

Houston Rockets: 106 - Dallas Mavericks: 112

Oklahoma City Thunder: 125 - New Orleans Pelicans: 128

Miami Heat: 108 - İndiana Pacers: 111

Denver Nuggets: 120 - Portland Trail Blazers: 107

Sacramento Kings: 111 - Washington Wizards: 125

Phoenix Suns: 100 - Memphis Grizzlies: 125

Los Angeles Lakers: 130 - Charlotte Hornets: 134

Enes Gümüş / İSTANBUL (İHA)