Cedi Osman’dan Wizards potasına 12 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman’ın 12 sayı attığı maçta Washington Wizards’ı 116-101 yendi.
NBA’e 9 maçla devam edildi. Cavaliers’ın evinde Wizards’ı 116-101 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 5’te başlayıp 39 dakika 25 saniye süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 blokla oynadı.
Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers’ta Collin Sexton 29 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, Tristan Thompson 23 sayı, 19 ribaunt kaydetti.
Wizards’ta Bradley Beal’ın 27, Jeff Green’in 17 sayısı sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA’e 4 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 107-104
Indiana Pacers-Sacramento Kings: 107-97
Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 106-98
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-101
New York Knicks-Brooklyn Nets: 104-112
Chicago Bulls-Boston Celtics: 77-133
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 88-111
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 113-105
Los Angeles Clippers-Miami Heat: 98-121
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