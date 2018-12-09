  • Haberler
  • NBA
  • Cedi Osman’dan Wizards potasına 12 sayı

Cedi Osman’dan Wizards potasına 12 sayı

NBA’de Cleveland Cavaliers’ın Washington Wizards’ı 116-101 yendiği karşılaşmada Cedi Osman, 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı.

09 Aralık 2018, Pazar 10:33
- A +
Cedi Osman’dan Wizards potasına 12 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman’ın 12 sayı attığı maçta Washington Wizards’ı 116-101 yendi.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Cavaliers’ın evinde Wizards’ı 116-101 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 5’te başlayıp 39 dakika 25 saniye süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 blokla oynadı.

Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers’ta Collin Sexton 29 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, Tristan Thompson 23 sayı, 19 ribaunt kaydetti.

Wizards’ta Bradley Beal’ın 27, Jeff Green’in 17 sayısı sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA’e 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 107-104

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 107-97

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 106-98

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-101

New York Knicks-Brooklyn Nets: 104-112

Chicago Bulls-Boston Celtics: 77-133

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 88-111

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 113-105

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 98-121

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.