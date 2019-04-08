Cedi Osman’dan Spurs potasına 12 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 14 maçla devam edildi.
Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının San Antonio Spurs’e 112-90 yenildiği karşılaşmayı, 12 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.
Konuk ekip Spurs’ü galibiyete, 18 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve 14 sayı, 9 asistle oynayan DeMar DeRozan taşıdı.
- Sonuçlar
Toronto Raptors-Miami Heat: 117-109 (uzatmada)
Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 90-112
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 126-132
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 91-104
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 96-108
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 127-129 (uzatmada)
Houston Rockets-Phoenix Suns: 149-113
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 115-107
Boston Celtics-Orlando Magic: 108-116
New York Knicks-Washington Wizards: 113-110
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 131-104
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 115-108
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 129-133
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 113-109
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