Cedi Osman'dan Nets potasına 13 sayı

NBA’de Brooklyn Nets, Cedi Osman’ın 13 sayı, 5 ribauntluk katkı yaptığı Cleveland Cavaliers’ı 148-139 mağlup etti.

14 Şubat 2019, Perşembe 10:48
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Cedi Osman'dan Nets potasına 13 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers’ı 3 uzatma sonunda 148-139 yendi.

NBA’e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers ile Brooklyn Nets arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu.

Sonucu 3 uzatmanın ardından belli olan karşılaşmayı, 148-139 misafir Nets kazandı.

Nets’in all-star oyun kurucusu D’Angelo Russell, 14’ü üçüncü uzatmada olmak üzere attığı 36 sayının yanı sıra 8 asist ve 7 ribaunt üretti.

Nets’te Joe Harris de 25 sayı kaydetti.

Cavaliers’ta Jordan Clarkson’ın 42 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton’ın 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Marquese Chriss’in 23 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Cedi Osman ise 13 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle oynadı.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 139-148 (uzatmada)

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 97-106

Boston Celtics-Detroit Pistons: 118-110

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 111-126

Toronto Raptors-Washington Wizards: 129-120

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 122-110

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 121-111

Dallas Mavericks-Miami Heat: 101-112

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 120-118

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 134-107

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 129-107

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