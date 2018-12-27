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Cedi Osman’dan Grizzlies’e karşı 10 sayı, 7 ribaunt

NBA’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın Memphis Grizzlies’e yenildiği maçı 10 sayı, 7 ribauntla tamamladı.

27 Aralık 2018, Perşembe 10:25
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Cedi Osman’dan Grizzlies’e karşı 10 sayı, 7 ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Memphis Grizzlies’e 95-87 kaybettikleri maçta 10 sayı ve 7 ribaunt üretti.

NBA’e 10 maçla devam edildi. Memphis Grizzlies, sahasında oynadığı Cleveland Cavaliers karşılaşmasını 95-87 kazandı.

Tüm ilk 5 oyuncularının çift haneli skor ürettiği Grizzlies’te Marc Gasol, 20 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla bir adım öne çıktı.

Cavaliers’ta kenardan gelerek 24 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Jordan Clarkson, sahanın en skoreri oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 31 dakikada 10 sayı attı, 7 de ribaunt aldı.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Washington Wizards: 106-95

Orlando Magic-Phoenix Suns: 120-122 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 121-129

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 134-132 (uzatmada)

Miami Heat-Toronto Raptors: 104-106

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 94-119

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 95-87

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 122-119

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-103

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 127-118

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