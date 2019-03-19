Cedi Osman’dan galibiyete 21 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons’ı 126-119 yendi.
Karşılaşmada 38 dakika süre alan Cedi Osman, 21 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilerken, Colin Sexton 27 sayıyla oynadı.
Andre Drummond’ın 21 sayı, 21 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda ise Wayne Ellington 25 sayıyla maçı tamamladı.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 126-119
Washington Wizards-Utah Jazz: 95-116
Boston Celtics-Denver Nuggets: 105-114
Toronto Raptors-New York Knicks: 128-92
Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-116
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 111-105
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-129
Phoenix Suns-Chicago Bulls: 101-116
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 106-101
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