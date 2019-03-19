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Cedi Osman’dan galibiyete 21 sayılık katkı

Cedi Osman’ın 21 sayı ürettiği maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons’ı 126-119 yendi.

19 Mart 2019, Salı 10:26
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Cedi Osman’dan galibiyete 21 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons’ı 126-119 yendi.

Karşılaşmada 38 dakika süre alan Cedi Osman, 21 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilerken, Colin Sexton 27 sayıyla oynadı.

Andre Drummond’ın 21 sayı, 21 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda ise Wayne Ellington 25 sayıyla maçı tamamladı.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 126-119

Washington Wizards-Utah Jazz: 95-116

Boston Celtics-Denver Nuggets: 105-114

Toronto Raptors-New York Knicks: 128-92

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-116

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 111-105

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-129

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 101-116

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 106-101

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