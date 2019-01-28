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Cedi Osman’dan Cavaliers’a 17 sayılık katkı

NBA’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın Chicago Bulls’u yendiği maçı, 17 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.

28 Ocak 2019, Pazartesi 10:22
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Cedi Osman’dan Cavaliers’a 17 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 104-101 kazandıkları Chicago Bulls maçında 17 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls’u 104-101 yenerek 6 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı.

Cavaliers’ta Cedi Osman 17 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Jordan Clarkson 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Alec Burks 18 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Bulls’ta Lauri Markkanen 21 sayı, 15 ribaunt, Zach LaVine de 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-104

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 122-108

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 118-112

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 120-123

Houston Rockets-Orlando Magic: 103-98

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 111-125

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 132-119

New York Knicks-Miami Heat: 97-106

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 116-102

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