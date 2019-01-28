Cedi Osman’dan Cavaliers’a 17 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 104-101 kazandıkları Chicago Bulls maçında 17 sayı ve 8 ribaunt üretti.
NBA’e 9 maçla devam edildi. Ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls’u 104-101 yenerek 6 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı.
Cavaliers’ta Cedi Osman 17 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Jordan Clarkson 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Alec Burks 18 sayı, 8 ribauntla oynadı.
Bulls’ta Lauri Markkanen 21 sayı, 15 ribaunt, Zach LaVine de 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
- Sonuçlar
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-104
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 122-108
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 118-112
Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 120-123
Houston Rockets-Orlando Magic: 103-98
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 111-125
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 132-119
New York Knicks-Miami Heat: 97-106
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 116-102
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