Cedi Osman’dan 21 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman’ın skorer oyununun yardımıyla New York Knicks’i 125-118 mağlup etti.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Cleveland Cavaliers, son periyottaki üstün performansının yardımıyla deplasmanda New York Knicks’i 125-118 yendi.

Sezonun 15. galibiyetini elde eden Cavaliers’ta Cedi Osman 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla galibiyetin mimarlarından oldu.

Kevin Love 26 sayı ve 8 ribaunt, Collin Sexton ve Jordan Clarkson ise 22’şer sayıyla oynadı.

Bu sezon 49. kez kaybederek konferansında son sırada yer alan Knicks’te Allonzo Trier 22 sayı kaydederken, Noah Vonleh da 16 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 122-115

Orlando Magic-Golden State Warriors: 103-96

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 118-125

Houston Rockets-Miami Heat: 121-118

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 104-108

Denver Nuggets-Utah Jazz: 104-111

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