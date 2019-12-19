Cedi Osman'dan 18 sayı

NBA'da Milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets'i yenmeyi başardı. Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçı ev sahibi takım 100-98 kazandı.

19 Aralık 2019, Perşembe 10:32 Son Güncelleme:
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Cedi Osman'dan 18 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets’i 100-98 yendi.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Cavaliers, ilk 5’te başlayarak 32 dakika 11 saniye sahada kalan Cedi Osman’ın 18 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performans sergilediği maçta Hornets’i 100-98 yendi ve 7. galibiyetini aldı. Cavaliers’ta Collin Sexton 23, Kevin Love 16, Tristan Thompson 14 sayı attı.

Sezonun 18. yenilgisini yaşayan Hornets’ta Terry Rozier 35, Cody Zeller 15, Marvin Williams 10 sayı kaydetti. Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın evinde Miami Heat’e 108-104 kaybettiği mücadelede 6 sayı üretti.


     Sonuçlar

     Washington Wizards-Chicago Bulls: 109-110 (Uzatmada)

     Detroit Pistons-Toronto Raptors: 99-112

     Philadelphia 76ers-Miami Heat: 104-108

     Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 100-98

     Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 126-122

     Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 99-107

     Denver Nuggets-Orlando Magic: 113-104

     Dallas Mavericks-Boston Celtics: 103-109

     Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 122-112


İSTANBUL (AA)

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