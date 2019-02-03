Cedi Osman’a nazar değdi

NBA’de Cleveland Cavaliers’ın, Dallas Mavericks’a 111-98 mağlup olduğu karşılaşmanın 2. çeyreğinin 3. dakikasında milli basketbolcumuz Cedi Osman sakatlandı.

Cedi, mücadelede 10. sayısını turnike ile kaydederken, potaya gittiği sırada acı içinde yerde kaldı. 15 Ağustos’ta NBA All Star Yükselen Yıldızlar maçında mücadele edecek olan 23 yaşındaki basketbolcunun sakatlığının, 2 hafta kadar süreceği bildirildi.

Cedi’nin, Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu’nun ardından All-Star haftasında forma giyen 3. Türk basketbolcu olabilmesi için kendisine yoğun tedavi uygulandığı öğrenildi.