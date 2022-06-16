2020 yazından beri birliktelik yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA 'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman'ın nikah ve düğün yeri belli oldu.

atv'de yayınlanan Destan dizisinde Akkız rolüne hayat veren oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya'da hayatını birleştirecek.

TV100’ün haberine göre Ebru Şahin ve Cedi Osman, 7 Temmuz'da ise aşklarının başladığı Çeşme’deki Fly-Inn Beach’te düğün yapacak.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.

Çift güzel gelişmeyi sosyal medyadan duyurmuştu. Cedi Osman, geçtiğimiz haftalarda Tekirdağ'a giderek, aynı zamanda doğum günü olan Ebru Şahin'i ailesinden istemiş ve ikili nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Cedi Osman ile Ebru Şahin'in nikahı için geri sayım başladı.