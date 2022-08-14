Geçtiğimiz haftalarda evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, önceki akşam Etiler'de bulunan bir mekanda yemekteydi.

Çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden çift, Makedonya'da kıyılan nikah töreni ve Çeşme'de yaptıkları düğün için, "Her şey çok güzeldi. Yakınlarımız ve sevdiklerimizle çok güzel eğlendik. Güzel de bir yaz geçirdik. Muhteşem bir düğün oldu" dedi.

Uzun süren balayı tatilinin sorulması üzerine ise, "Balayımız çok keyifliydi. Hem kültür hem de dinlenme oldu. Artık iş vakti" diyerek evlerinin yolunu tuttular.

NBA yıldızı Cedi Osman ile dünya evine giren Ebru Şahin'den nikah sonrası ilk hamle gelmişti.

28 yaşındaki Şahin, Instagram hesabında soyadını "Ebru Şahin Osman" olarak güncellemişti.

(Posta)