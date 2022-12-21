NBA ’deki lejyonerlerimiz; Alperen Şengün ve Cedi Osman önceki gece çıktıkları maçta adeta takımlarını sırtladı. Temsilcimiz Cedi Osman’ın formasını terlettiği Cleveland Cavaliers, sahasında Utah Jazz‘ı konuk etti. Baştan sona üstün götürdüğü maçta Cav, sahadan 99-122’lik skorla galip ayrılarak galibiyet serisini 4'e çıkardı. Osman, 24 dakika süre aldığı karşılaşmayı 22 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 5 üçlükle tamamladı. 4. çeyrekte 5 üçlük isabeti Cedi, son çeyrekte adeta coştu...22 sayının 20'sini bu bölümde buldu. Cedi son çeyrekte 5 üçlük isabeti yakaladı. Bu sonuçla Cleveland Cavaliers, ligdeki 32. maçında 21. galibiyetini aldı.

Houston Rockets formasıyla NBA'deki 2. sezonunu yaşayan milli pivot Alperen Şengün San Antonio Spurs karşısında enskorer isim oldu. İlk beş başlayan Alperen Şengün 24 dakikada 22 sayı 4 ribaund 3 asistle takımının en skoreri oldu. Milli basketbolcunun performansı yine de yenilginin önüne geçemedi. Spurs ilk devreyi geride kapatsa da maçı 124-105 kazandı. Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Rockets 30. maçında 21. kez kaybetti, üst üste 3. yenilgisini aldı.



