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Cedi Osman sakatlandı, Cavaliers kaybetti

Cleveland Cavaliers’ın Dallas Mavericks’e 111-98 yenildiği maçta 10 sayı kaydeden milli basketbolcu Cedi Osman, ikinci çeyrekte sakatlanarak oyuna devam edemedi.

03 Şubat 2019, Pazar 12:43
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Cedi Osman sakatlandı, Cavaliers kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Dallas Mavericks’e 111-98 kaybetti.

Bu sezon 42. kez yenilen Cavaliers’ta Jordan Clarkson 19, Collin Sexton 13, David Nwaba 12 sayı buldu.

Cedi Osman, ilk 5’te başladığı karşılaşmada 14 dakika 29 saniye süre aldı ve 10 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Milli basketbolcu, ikinci çeyrekte pota altında girdiği bir pozisyonda sağ ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Luka Doncic’in 35 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, Harrison Barnes’ın 17 sayı, 5 ribauntluk performansları, Mavericks’te sezonun 24. galibiyetinde ön plana çıktı.

NBA’e 3 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 101-111

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 125-118

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 102-89

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 115-131

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 98-111

Miami Heat-Indiana Pacers: 88-95

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 115-101

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-108

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 106-107

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 112-118

Utah Jazz-Houston Rockets: 98-125

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 115-108

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