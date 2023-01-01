NBA ’de Houston Rockets ile New York Knicks karşılaştı.Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Cleveland Cavaliers, ev sahibinde DeMar DeRozan’ın son topu kaçırmasıyla birlikte sahadan 103-102 galip ayrıldı.





Cavaliers forması giyen temsilcimiz Cedi Osman, 24 dakika süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle tamamladı.

Bu sonuçla Cleveland Cavaliers, ligdeki 37. maçında 23. galibiyetini aldı. Cavaliers, bir sonraki karşılaşmasında Chicago Bulls'u bu sefer sahasında konuk edecek.

Ligdeki 36. maçında 20. mağlubiyetini alan Chicago Bulls ise 2 maç aradan sonra kaybetmiş oldu.Chicago Bulls’ta DeMar DeRozan 21 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Aya Dosunmu 19 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Zach LaVine 15 sayı, 4 ribaund, 2 asist; Javonte Green 12 sayı, 3 ribaundla oynadı.

Cleveland Cavaliers’ta ise Caris LeVert 23 sayı, 7 ribaund, 4 asist; Kevin Love 20 sayı, 9 ribaund; Donovan Mitchell 15 sayı, 3 ribaund, 6 asist; Cedi Osman 12 sayı, 4 ribaund, 2 asistle mücadele etti.

Çeyrek Skorları:

1. çeyrek: 28-30

2. çeyrek: 60-55

3. çeyrek: 84-77

4. çeyrek: 103-102

(Eurohoops)