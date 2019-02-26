Cedi Osman: Çalışmalarımın karşılığını alıyorum

Portland Trail Blazers’a karşı harika bir maç çıkaran Cedi Osman, maç sonu soruları yanıtladı.

Cleveland Cavaliers, dün gece sahasında Portland Trail Blazers‘a 123-110’luk skorla kaybetti. İlk yarıyı 23 sayı geride kapattıktan sonra geri dönmeyi başaran Cavs‘te en çok öne çıkan oyuncu milli yıldızımız Cedi Osman’dı. Cedi maçı 27 sayı 7 ribaunt ile tamamladı.

Maç sonu soruları yanıtlayan Cedi, kendi performansıyla ilgili:

“Ben ritm adamıyım. Birkaç kolay basket bulduktan sonra maçın içine girebiliyorum. Bu sayıları bulunca kendimi daha rahat hissediyorum. Ardından da oyunuma devam ediyorum çünkü rakipler bana daha çok konsantre oluyor böylece Kevin’a (Love) bugün olduğu gibi pas atma fırsatı yakalayabiliyorum. Bu tip pozisyonlar da bizim için yararlı oluyor.

Sezon başından bu yana gösterdiğimiz gelişimden ötürü çok mutluyum. İyi yolda ilerliyoruz. Herkesin sabırlı olması lazım.”

Koç Larry Drew basın toplantısında Cedi’nin karar verme yeteğine dikkat çekti. Muhabir ise Cedi’ye “Bu konuda performansının getirdiği özgüven mi yoksa saha içerisindeki her şeyi fark edebilme üzerine yaptığın çalışmalar mı etkili oldu?” sorusunu sordu. Cedi:

“Her ikisi de. Bu sezon benim için çok önemli. Şu an sahip olduğum tüm fırsatlarım kariyerim için harika. Şutum, dribbling’im, ikili oyunlarım üzerinde çok çalışıyorum. Karşılığını da alıyorum. Oyunumda hala geliştirebileceğim çok özellik var. Bu da beni heyecanlandırıyor.”

Jordan Clarkson, All-Star arasından sonra Cedi’nin topla sahada daha rahat ve daha iyi gözüktüğünü söyleyince Cedi’ye bu konuda çalışmalar yapıp yapmadığı soruldu. Cedi’nin cevabı şöyle oldu:

“Hayır, herhangi bir çalışma yapmadım. All-Star arasının keyfini çıkardım. Hiç çalışmadım. Vücudumu dinlendirdim.”

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