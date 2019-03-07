Cedi Osman bin sayı barajını aştı

Cleveland Cavaliers’ın Brooklyn Nets’e yenildiği maçta milli oyuncu Cedi Osman, bin sayı barajını aştı.

07 Mart 2019, Perşembe 10:42
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Cedi Osman bin sayı barajını aştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı’nda play-off’a kalma mücadelesi veren Brooklyn Nets, son periyottaki iyi savunmasının yardımıyla konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 113-107 mağlup etti.

Mücadeleye ilk 5’te başlayarak 35 dakika sahada kalan Cedi Osman da 5 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Bu performansıyla kariyerinde bin sayı barajını geçen 23 yaşındaki oyuncuyu Cleveland Cavaliers, resmi Instagram hesabından kutladı.

Kısa süre içinde on binlerce kişi tarafından beğenilen kutlama mesajını Cedi Osman, kendine ait Twitter hesabından da paylaştı.

AA

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