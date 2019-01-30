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Cedi Osman 26 sayı attı, Cavaliers kazandı

NBA’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın Washington Wizards’ı yendiği maçı, 26 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla tamamladı.

30 Ocak 2019, Çarşamba 10:13
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Cedi Osman 26 sayı attı, Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 116-113 kazandıkları Washington Wizards maçında 26 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt üretti.

NBA’e 7 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, ağırladığı Washington Wizards’ı 116-113 mağlup ederek üst üste 2. karşılaşmasını kazandı.

Cavaliers’ı galibiyete, 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma, 1 blokla oynayan Cedi Osman ve 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Jordan Clarkson taşıdı.

Wizards cephesinde Bradley Beal’ın 31 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-113

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 105-115

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 117-126

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 122-117

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 116-121

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 126-124

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 105-121

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