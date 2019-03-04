Cedi Osman 14 sayı attı, Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman’ın 14 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Orlando Magic’i 107-93 yendi.
NBA’e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers’ın sahasında Magic’i 107-93 mağlup ettiği maçta 34 dakika 5 saniye süre aldı ve 14 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmalık performans ortaya koydu.
Sezonun 16. galibiyetini alan Cavaliers’ta Jordan Clarkson 18, Collin Sexton 17, Kevin Love 16 sayı attı.
Nikola Vucevic’in 28, DJ Augustin’in 19 sayısı Magic’te sezonun 35. yenilgisini önleyemedi.
NBA’e 7 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 108-118
Boston Celtics-Houston Rockets: 104-115
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 118-123
Los Angeles Clippers-New York Knicks: 128-107
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-93
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 112-107 (Uzatmada)
Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 135-121
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 99-95
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