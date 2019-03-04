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Cedi Osman 14 sayı attı, Cavaliers kazandı

NBA’de Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın Orlando Magic’i 107-93 yendiği maçta 14 sayıyla oynadı.

04 Mart 2019, Pazartesi 10:58
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Cedi Osman 14 sayı attı, Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman’ın 14 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Orlando Magic’i 107-93 yendi.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers’ın sahasında Magic’i 107-93 mağlup ettiği maçta 34 dakika 5 saniye süre aldı ve 14 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmalık performans ortaya koydu.

Sezonun 16. galibiyetini alan Cavaliers’ta Jordan Clarkson 18, Collin Sexton 17, Kevin Love 16 sayı attı.

Nikola Vucevic’in 28, DJ Augustin’in 19 sayısı Magic’te sezonun 35. yenilgisini önleyemedi.

NBA’e 7 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 108-118

Boston Celtics-Houston Rockets: 104-115

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 118-123

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 128-107

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-93

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 112-107 (Uzatmada)

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 135-121

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 99-95

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