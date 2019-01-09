Cedi Osman 100. maçında kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Indiana Pacers, sezonun 27. galibiyetini deplasmanda Cleveland Cavalies’ı 123-115 mağlup ederek aldı.

Pacers’ta Thaddeus Young 26, eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic 23, Victor Oladipo 17 sayı, Domantas Sabonis de 15 sayı ve 9 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Bu sezon 33. kez kaybeden Cavaliers’ta Alec Burks 19 sayı ve 7 ribaunt, Tristan Thompson 15 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Kariyerindeki 100. NBA maçına çıkan milli basketbolcu Cedi Osman ise ilk 5’te başlayarak 32 dakika süre aldığı mücadeleyi 15 sayı, 3 asist ve 2 ribauntla tamamladı.

NBA’e 10 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 115-123

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 132-115

Miami Heat-Denver Nuggets: 99-103

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 104-101

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 117-119

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 115-111

Golden State Warriors-New York Knicks: 122-95

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 128-109

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