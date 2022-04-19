Cedevita Olimpija - Türk Telekom: 93-80

EuroCup Sekizli Finali'nde Türk Telekom, deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya 93-80 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Jaka Blazic oldu.
SALON: Stozice
HAKEMLER: Benjamin Jimenez, Marcin Kowalski, Eduard Udyanskyy
CEDEVITA OLIMPIJA: Blazic 20, Dragic 14, Ferrell 11, Omic 15, Muric 7, Pullen 14, Ejim 7, Auguste 5
TÜRK TELEKOM: Perez 9, Clemmons 14, Erdi Gülaslan 12, Ellis 9, Johnson 16, Dawkins 15, Berk Demir, Can Öğüt 5, Dorukhan Engindeniz
1'İNCİ PERİYOT: 29-16
DEVRE: 60-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-52
İSTANBUL,(DHA)