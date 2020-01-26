Çebi’den Orman’a sert yanıt

Kongrede yarıştığı Serdar Adalı ile birlikte İzmir’de No:1903 cafenin açılışını yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman’ın açıklamalarına yanıt verdi. Çebi, “Fikret Orman’ın yaptığı açıklamalar irite edici ve doğru değil. Benimle ilgili doğru dediği tek şey adım. 15 Şubat’ta ona cevap vereceğim. Fikret Orman, Eylül‘de UEFA’ya vermesi gereken belgeleri neden Ekim sonuna erteledi. Geçen 4 ayın borçlarını ödedik” diye konuştu.

Hoca için pazartesi...

Avcı’nın ayrılığıyla ilgili olarak Başkan, “En doğrusunun yolları ayırmak olacağını ifade ettik. Yönetici arkadaşlarımla pazartesi değerlendirme yapacağız. Sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda görüyoruz” dedi. Başkan, Rebocho hakkında ise şunları söyledi: 20 maçı geçerse 3 milyon Euro bonservis ödememiz gerekiyor. Kulübünden opsiyonun kaldırılmasını istedim.



