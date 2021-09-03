A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık’a konuk olacak. Karadağ karşısında şok bir kayıp yaşayan ve 2-0 öne geçtiği maçı 2-2 tamamlayan Milli Takım , Cebelitarık'ı farklı geçip kritik Hollanda maçı öncesi moral depolamaya çalışacak. Karşılaşma öncesi 5 oyuncumuz sarı kart sınırında bulunuyor. Karadağ maçı sonrası cezalı duruma düşen Burak Yılmaz ise bu mücadelede oynamayacak. Futbolcularıyla toplantı yapan ve Karadağ maçındaki hataların tekrarlanmamasını isteyen Şenol Güneş, "90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız. Cebelitarık'ı yenelim ve Hollanda karşısına en iyi şekilde çıkalım." dedi.

Cebelitarık-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı hangi kanalda?

Viktoria Stadyumu'nda oynanacak ve yarın akşam TSİ 21.45'te başlayacak Cebelitarık-Türkiye maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.









Cebelitarık-Türkiye muhtemel 11'ler:

Cebelitarık: Coeling, Sergeant, Chipolina, Wiseman, Bosio, Brito, Ronan, Torilla, Annesley, Valarino, Barr

Türkiye: Altay (Uğurcan), Zeki, Merih, Kaan, Mert Müldür, Okay, Cengiz, Yusuf, Orkun, Kerem, Enes

Burak Yılmaz cezalı

Cebelitarık karşılaşmasında kadroya girmeleri halinde toplamda 5 oyuncumuz sınırda yer alacak. Eğer Enes Ünal, Kenan Karaman, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak bu akşam kart görürlerse, 7 Eylül'deki kritik Hollanda deplasmanında forma giyemeyecekler. Karadağ maçı sonrası cezalı duruma düşen Burak Yılmaz ise bu mücadelede oynamayacak.

Şenol Güneş kayıp istemiyor

A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık karşılaşması öncesi oyuncularından hem galibiyet hem de yüksek konsantrasyon bekliyor. Norveç ve Hollanda gibi güçlü rakiplere karşı odaklanma konusunda sıkıntı yaşamayan Milliler'in iç sahada, Letonya önünde 3-1'den 3-3'lük, son olarak Karadağ karşısında da 2-0'dan 2-2'lik beraberliğe razı olması, keyifleri bir hayli kaçırmıştı. Kısa süre içerisinde yoğun maç trafiği nedeniyle morallerin bozulmaması için büyük çaba harcayan tecrübeli hoca, takımını tekrar ayağa kaldırmak konusunda son derece kararlı.

'Daha iyisini hak ediyoruz'

Deneyimli teknik adamın, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda, "Hatalarımızdan ders çıkarmamız ve rakip kim olursa olsun, 90 dakika boyunca konsantrasyonu elden bırakmamalıyız. Bir an önce toparlanmamız lazım. Çok yetenekli bir takımız ve daha iyisini hak ediyoruz. Cebelitarık önünde doğru oyunla 3 puanı alalım ve çok kritik olan Hollanda maçına en iyi şekilde çıkalım" dediği öğrenildi.

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak geldi

İngiliz kulüpleri, koronavirüs sebebiyle kırmızı listedeki ülkelere Milli oyuncularını göndermeme kararı almıştı. Bu sebepten de Karadağ karşılaşmasında 4 oyuncumuzdan yoksun çıkmıştık. Ancak sonrasında Brentford'dan, Galatasaray 'a kiralanan Halil Dervişoğlu, Cebelitarık mücadelesi için kampa dahil edildi. Dün de Leicester'dan Çağlar Söyüncü ve Schalke 04'ten Norwich'in yolunu tutan Ozan Kabak, Milli Takımımız'a dahil oldu. Ancak Watford'a yeni transfer olan Ozan Tufan'ın, oturma izni alamaması ve prosedür işlerinin uzun sürmesi nedeniyle kampa gelemediği belirtildi. Ancak gelen 3 oyuncumuz, Şenol Güneş'in görev vermesi durumunda kalan iki maçta da forma giyebilecek.

Cebelitarık-Türkiye maçının hakem kadrosu

Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Joonas Jaanovits olurken, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout VAR, yine Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Jeroen Manschot ise AVAR olarak görev alacak.

Cebelitarık ile ilk maçımız

FIFA Sıralaması'nda 39. Türkiye, bu akşam sıralamada 194. konumdaki Cebelitarık ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. 2013'te UEFA, 2016'da FIFA tarafından tanınan Cebelitarık, toplamda son oynadığı 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi ve bu süreçte 6 yenilgi ile 3 beraberlik aldı. Rakibimiz son galibiyetini ise 10 Ekim 2020'de 1-0'lık skorla Liechtenstein deplasmanında almıştı.

4 maçtır galibiyet yok

A Milli Takımımız, Cebelitarık karşılaşmasıyla 598. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 328'i resmi, 269'u özel 597 maçta biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet aldı, 143 defa berabere kaldı, 227 kez yenildi. EURO 2020'de 3 mağlubiyet alan Milliler, Karadağ karşısından da 2-2'lik skorla ayrılınca, galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Son galibiyetimiz ise 3 Haziran 2021'deki hazırlık maçında, 2-0'la Moldova önündeydi.

UEFA'da açık ara Türkiye!

UEFA'nın resmi internet sitesinde Cebelitarık-Türkiye maçıyla ilgili sayfada futbolseverler için "Maçı kim kazanır" başlığıyla bir anket yapıldı. Kullanıcıların yüzde 85'i Türkiye, yüzde 11'i Cebelitarık yönünde oy kullanırken, yüzde 4'lük kısım da "Berabere biter" dedi.