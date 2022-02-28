ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak

Turuncu-lacivertliler, Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana tam kadro katıldı. Turnike atarak ısındıktan sonra taktik çalışan Mersin ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlendi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Karşılaşma öncesi Mersinli taraftarlara destek çağrısında bulunan Başantrenör Akkaya, "İlk maçın skorunu bir kenara bırakıp yeni maç gibi düşünmek lazım. Sonuçta her maçımızı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. En büyük isteğim taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması. Takımımızın motive olması açısından daha fazla taraftarın gelmesini istiyoruz" dedi.

UKRAYNA EKİBİ BULGARİSTAN'DAN GELECEK

2 Mart Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mersin temsilcisi Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanan ilk karşılaşmayı 19 sayı farkla 67-86 kazanmıştı. Ukrayna temsilcisinin şu an Bulgaristan'da olduğu ve karşılaşma için Mersin'e geleceği bildirildi.

DHA