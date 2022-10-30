ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Uludağ'ı 92-69'luk skorla farklı yenerek üst üste 3. galibiyetine ulaştı. Haftaya 6. sırada giren ev sahibi bu galibiyetle dördüncülüğe yükseldi.

ÇBK Mersin yüksek bir tempo ile mücadeleye başladı, her geçen dakikada farkı artırdı. Tiffany Hayes'in 4 sayısının ardından ev sahibinin skorer oyunu devam etti, skor 8-0'a gelince Bursa Uludağ'ın erken molası geldi. Çukurova Basketbol, 17-2'de fark 15 sayıya çıkardığı çeyreği 25-13 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da ÇBK Mersin Gökşen'in üçlüğüyle start verdi. Bu çeyrekte iki takım da hücumda istediği sayıları bulamadı, fark 8'e inince ev sahibi mola aldı. Çukurova moladan 5-0'lık seriyle döndü. Hayes-Jones ikisinin sayıları devam edince ev sahibi soyunma odasına 45-31 önde gitti.

Lige zirve yarışında 'ben de varım' demek isteyen ÇBK Mersin fırtınası ikinci devrede de devam etti. Ev sahibi farkı koruyunca mücadele karşılıklı sayılarla sürerken, son çeyreğe de 67-48 üstünlükle girdi. 4. periyotta iki takım da üçlüklerle sayı buldu... Farkı artıran ev sahibinde kenarda bekleyen isimler de şans bulurken, ÇBK Mersin maçı 92-69 kazandı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ahmet Kemal Digilli, Hasan Ok

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena 8, Gamze 5, Özge 2, Gökşen 12, Sinem 14, Holingsvorth 10, Hayes 13, Bonner 17, Esra 2, Jones 9

BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Meryem 8, Davis 7, Gizem 9, Deniz 5, Gonca 2, İlsu 4, Ferda 9, Cannon 25

1.PERİYOT: 25-13

DEVRE: 45-31

3.PERİYOT: 67-48