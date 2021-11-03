ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Horizont maç sonucu: 78-48

FIBA Kadınlar EuroCup C Grubu 4'üncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Belarus temsilcisi Horizont"u 78-48 mağlup etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Balazs Meszaros, Dardan Maxhuni, Mkheil Varnatov
ÇUKUROVA BASKETBOL YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Kuanitra Holingsvorth 6, Temi Fagbenle 18, Tiffany Hayes 12, Yvonne Turner 13, Kristine Anigwe 6, Esra Ural Topuz 2, Sinem Ataş 5, Feride Akalan 5, Shavonte Zellous 11
HORİZONT: Adrienne Webb 10, Mariane Carvalho 9, Volha Ziuzkova, Yuliya Vasilevich 2, Yanina Inkina 8, Palina Katsiukavets 2, Maja Scekic 4, Anastasiya Verameyenka 13,
1'İNCİ PERİYOT: 14-18
İLK YARI: 33-25
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-35