ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ maç sonucu: 68-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ’ı 68-56 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tolga Edis, Ogün Cılız, Uğur Akyıldız
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Zellous 12, Holingsvorth 10, Fagbenle 6, Hayes 19, Feride Şevval Akalın, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Kristine Anigwe 8, Esra Ural Topuz 4
BOTAŞ: Dubljevic 17, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek 2, Jurjane 11, Davis 8, Hatice Pelin Gülçelik 5, İnci Güçlü, Işıl Alben 4
1. Periyot: 17-17
Devre: 33-25
3. Periyot: 59-44