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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ maç sonucu: 68-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ’ı 68-56 yendi.

23 Ekim 2021, Cumartesi 19:14 Son Güncelleme:
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ maç sonucu: 68-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ’ı 68-56 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Tolga Edis, Ogün Cılız, Uğur Akyıldız

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Zellous 12, Holingsvorth 10, Fagbenle 6, Hayes 19, Feride Şevval Akalın, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Kristine Anigwe 8, Esra Ural Topuz 4

BOTAŞ: Dubljevic 17, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek 2, Jurjane 11, Davis 8, Hatice Pelin Gülçelik 5, İnci Güçlü, Işıl Alben 4

1. Periyot: 17-17

Devre: 33-25

3. Periyot: 59-44

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