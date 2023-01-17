Ekrem Memnun’un görevine son verilmesinin ardından Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi başantrenörlük görevine İspanyol koç Roberto Iniguez'i getirdi. İspanyol koç Euroleague'de yarın oynanacak Landes maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Geçmişte Fenerbahçe 'de çalışan Iniguez, yeniden Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Çukurova Basketbol'un Avrupa'daki en iyi organizasyonlardan biri olduğunu kaydeden Iniguez, "Avenida'da uzun süre görev aldım oradan ayrılmak kolay olmadı. Ancak oradaki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Çukurova daha önce de teklifte bulundu. Artık buradayım ve önümüzdeki karşılaşmalara hazırlanacağız. Takımdaki bir çok oyuncu ile daha önce çalıştım. Takıma ve oyunculara inanıyorum" dedi.

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi Genel Menajeri Ender Ünlü de hedeflerinin ligde ve Avrupa'da kupa kaldırmak olduğunu belirtti. (DHA)



