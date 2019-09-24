Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Club Brugge ile deplasmanda oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ve Medipol Başakşehir'in Roma'ya misafir olduğu UEFA Avrupa Ligi maçı, Azerspace uydusundan yayın yapan CBC Sport kanalından da canlı yayınlandı. Ayrıca Galatasaray ve Başakşehir'in bundan sonraki Avrupa maçları da CBC Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

CBC Sport Türkiye'den Nasıl İzlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra bir çok önemli ligden maç yayını yapan CBC Sport, bazı basit ayarlamalar ile Türkiye'den de izlenebilmektedir. CBC Sport, İdman TV, AZ TV ve İctimai TV kanallarının Türkiye'den nasıl izlenebileceğine dair detaylı bilgileri içeren makalemizi buraya tıklayarak okuyabilir, evinizin rahatlığında bu kanalları izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydudan nasıl izlenir?

“Azerspace yayınları nasıl izlenir?” sorusunu, İdman TV, AZ TV, İctimai TV ve CBC Sport gibi kanalları bünyesinde barındıran Azerspace uydusundan ülkemize güçlü sinyaller gelmektedir. Bazı basit ayarlamaları yaptığımız takdirde, Azerspace uydusundan mutlaka sinyal alınabilmekte ve yukarıda sayılan kanallar ile daha fazlasını izleyebilme imkanına sahip olunabilmektedir.

İdman TV, AZ TV, İctimai TV ve CBC Sport kanallarında neler var?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie, Rusya Premier Lig, Portekiz Primeira Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve NBA maçları bu kanallardan izlenebilmektedir. Azerspace yayınlarını izleyebilmek için yapılması gereken adımlara geçmeden önce, bazı terimlerin anlamlarını yazalım:

LNB: Basit tanımıyla, uydu anteninin ucundaki, aşağıdaki resimde bir örneği bulunan aparat.

MULTI FEED: Uydu anteninin ucuna birden fazla LNB yerleştirebilmeye imkan veren, aşağıdaki resimde bir örneği bulunan aparat.

DISEQC: Birden fazla uydu alıcısını kullanabilmeye imkan tanıyan, çoklu LNB’leri bağlayacağımız aparat.

Şimdi adımlara geçebiliriz:

1.ADIM: Çanak anteninizde bulunan, mevcut Türksat LNB’sinin, arkadan bakınca sağ bitişiğine ikinci LNB’yi yerleştiriniz. Bu yerleştirme işlemi plastik bir bantla yapılabileceği gibi, Multi Feed denilen aparatla da yapılabilir.

2.ADIM: İkinci LNB’yi sabitledikten sonra, her iki LNB’den gelen kabloları kısatınız ve DISEQC ile birleştirip tek kablo çıkışı yaparak uydu alıcınıza bağlayınız. Kabloları bağlarken ince tellerin ortadaki bakır tele değmeyecek şekilde bağlayınız. Ayrıca kablonun geri kaymaması için bant ile de sarmanızı öneririz. Eğer DISEQC, yağmur ve güneş alan bir yerde duracak ise, bir pet şişenin ağız kısmını kesip, DISEQC’i içine koyarak ters çeviriniz ve çanak anteninizin sabitlendiği ayağa bağlayarak muhafaza ediniz.

3.ADIM: Uydu alıcınızdan “Menü-Uydu Ekle” bölümünden Azersat46(isim çok önemli değil) ekleyip, bu uydu için Anten/DISEQC ayarlarından DISEQC 1-2 ya da A-B olarak (cihazdan cihaza farklılık gösterebilir), DISEQC’in kaç numaralı girişine bağladığınızı kumandadan ses yönleri ile değiştirerek seçiniz. (Türksat kablosu DISEQC’te 1’e bağlı ise Türksat DISEQC 1’e, Azersat DISEQC 2’ye ayarlanmalıdır. Yani hangi uydu LNB’sini kaç numaralı DISEQC’e bağladıysanız, kumandadan seçerken de bunu göz önünde bulundurunuz.)

4.ADIM: Kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratınız. İdman/AZ TV SD yayınları için cihazınıza BISS Şifresi girmeniz gerekecektir. Bütün bu adımları kendi başınıza yapmak isterseniz, LNB, DISEQC ve Multifeed aparatlarını cüz'i bir miktar ücretle edinebilirsiniz. Diğer bir alternatif olarak ise, bir uyducuya giderek bu adımları tatbik etmesini isteyebilirsiniz.

İşlemin nasıl gerçekleştirileceğine dair hazırladığımız resimli anlatımı, hazırladığımız videodan izleyebilirsiniz. Videoyu izlemek için tıklayın.

Azerspace yayınları nasıl izlenir sorusunun cevabını, detaylı şekilde anlatmaya çalıştık. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

(Kaynak: Sporekranı)