Çaylı güreşçilerden 6 madalya

Muzaffer NAL/ÇAY, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi, Gençler A Grekoromen Güreş Müsabakaları'nda 6 madalya kazanarak il birincisi oldu.

Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler A Grekoromen Güreş Müsabakaları'na katılan Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı 6 madalya kazandı.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Ferhat Eskici, "Öğrencilerimiz Ferhat Engin, Bekir Avcı ve Ömür Yapanlar kendi kilolarında il birincisi, Gökdeniz Göçmez ve Kamber Ayhan il ikincisi, Hüseyin Çağlak il üçüncüsü oldu. İl birincisi olan öğrencilerimiz ocak ayında Uşak'ta düzenlenecek bölge finallerinde Afyonkarahisar'ı temsil edecek. Çalışmalarımız bölge şampiyonu olmak için aralıksız devam ediyor" dedi.

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