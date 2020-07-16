Çaykur Rizespor’un yeni hocası Stjepan Tomas

Süper Lig’de son iki haftaya girilirken, Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Ünal Karaman görevinden istifa etmişti. Yeni teknik adam için çalışmalarına başlayan Rizespor yönetimi, Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas’ı görüşmek için Rize’ye çağırdı. Yönetimle görüşme yapacak 44 yaşındaki teknik adamla ligde kalan 2 maç ve gelecek sezonu kapsayan bir anlaşma yapıldı.

Transfer ondan sorulur

Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Medipol Başakşehir’de yardımcı antrenörlük ve Fraport TAV Antalyaspor’da teknik direktörlük yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, Süper Lig’de 3’üncü bir takım çalıştıramıyor. Bu nedenle Tomas, Karadeniz ekibi ile resmi sözleşmeye imza atarsa gelecek sezon takımın başında sahaya çıkabilecek.

Yeşil-Mavililer, Süper Lig’in 33 ve 34’üncü haftalarında Rizeli teknik direktör Mehmet Ali Karaca’nın lisansıyla sahaya çıkacak.

Rizespor’da geçen yıl teknik direktör Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas’ın, birçok transferde de etkisi olmuştu.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL