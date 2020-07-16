Çaykur Rizespor’un yeni hocası Stjepan Tomas
Çaykur Rizespor’da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından hemen harekete geçen yönetim, daha önce Okan Buruk’un yardımcısı olarak Rize’de çalışan Stjepan Tomas’la anlaştı. Bu sezon Başakşehir ve Antalyaspor’da sözleşme imzaladığı için resmi imza atamayacak olan Tomas, antrenör Mehmet Ali Karaca’nın lisansıyla takımın başında olacak.
Süper Lig’de son iki haftaya girilirken, Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Ünal Karaman görevinden istifa etmişti. Yeni teknik adam için çalışmalarına başlayan Rizespor yönetimi, Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas’ı görüşmek için Rize’ye çağırdı. Yönetimle görüşme yapacak 44 yaşındaki teknik adamla ligde kalan 2 maç ve gelecek sezonu kapsayan bir anlaşma yapıldı.
Transfer ondan sorulur
Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Medipol Başakşehir’de yardımcı antrenörlük ve Fraport TAV Antalyaspor’da teknik direktörlük yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, Süper Lig’de 3’üncü bir takım çalıştıramıyor. Bu nedenle Tomas, Karadeniz ekibi ile resmi sözleşmeye imza atarsa gelecek sezon takımın başında sahaya çıkabilecek.
Yeşil-Mavililer, Süper Lig’in 33 ve 34’üncü haftalarında Rizeli teknik direktör Mehmet Ali Karaca’nın lisansıyla sahaya çıkacak.
Rizespor’da geçen yıl teknik direktör Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas’ın, birçok transferde de etkisi olmuştu.
Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL