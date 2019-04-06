Süper Lig tarihinde ilk yarıda 12 puan toplayan hiçbir takım kümede kalmayı başaramamıştı... Rizespor işte bu kötü istatistiğe karşı ligin ikinci devresine başladı, adeta imkansız denileni yaptı. Devre arasında neredeyse sıfırdan bir takım kuran Yeşil- Mavililer, çıktığı 9 maçta tam 22 puan topladı, puanını 34’e çıkarttı. Başakşehir ve Galatasaray’ın ardından (23’er puan) ikinci yarının en iyi takımı olan Karadeniz ekibi, şimdi müthiş serisine bir Beşiktaş galibiyeti de eklemek istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri milli arada çok iyi hazırlanırken, genç teknik adam Kartal’ı yıkacak 3’lüyü de belirledi.

‘Herkese göstereceğiz’

Okan hoca, formdaki hücum oyuncuları Vedat Muriç, Aatif ve Samudio ile taraftarı önünde galibiyete uzanmayı planlıyor. Takımla toplantı yapan başarılı hocanın, “Kesinlikle galibiyet için sahaya çıkacağız. Beşiktaş kaliteli takım ancak biz de ne kadar güçlü olduğumuzu herkese gösterdik, yine göstereceğiz. Size güveniyorum” dediği öğrenildi.

Safa Can Konuksever