Çaykur Rizespor, Süper Lig’de ilk kez mücadele ettiği 1979-1980 sezonunda üst üste 11 hafta rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı. Karadeniz temsilcisi bu rekoru 2018-19 sezonunun geride kalan 28 haftalık bölümünde egale ederek ligde üst üste oynadığı 17 müsabakada gol atmayı başardı.

3 MAÇTA GOL ÜRETEMEDİ

Bu sezon Süper Lig’de son olarak 11’inci haftada Göztepe ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada gol atmayı başaramayan Çaykur Rizespor, bu maçın ardından oynanan 17 müsabakada skor üretmeyi başardı. Yeşil mavililer, bu süreçte oynadığı müsabakalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Çaykur Rizespor bu sezon oynanan 28 maçın 25’inde skor üretmeyi başarırken, ilk devrede oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında gol atamadı.

28’İNCİ HAFTALAR İTİBARİYLE EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

Çaykur Rizespor bu sezon 18’inci kez mücadele ettiği Süper Lig’de 28’inci haftalar itibariyle attığı 40 gol ile en gollü sezonunu yaşıyor. Bundan önce lig tarihinde en fazla gol attığı sezonu 2000-2001 sezonunda geçiren Karadeniz temsilcisi, söz konusu sezonda rakip fileleri 45 kez havalandırmıştı. Bu sezon 28 haftada 40 gole ulaşan Çaykur Rizespor, kalan 6 haftada 6 gol bulduğu takdirde en fazla gol attığı sezonu yaşamış olacak.

DHA