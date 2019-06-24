Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un yeni sezon öncesi 3 ayrı etap olarak yapacağı kamp programı belli oldu.

6 Temmuz Cumartesi günü Rize'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak ve 9 Temmuz'a kadar çalışmalarını Rize'de sürdürecek olan yeşil-mavililer, ardından 9 Temmuz'da kampın ikinci bölümü için Erzurum'a hareket edecek. Erzurum'da 11 gün boyunca kamp yapacak olan Çaykur Rizespor, 20 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarının ikinci bölümünü tamamlayarak Erzurum'dan ayrılacak.

Erzurum kampından sonra verilen 3 günlük izinin ardından 23 Temmuz'da Bolu'da yeniden toplanacak ve burada 10 günlük kamp dönemi geçirecek olan yeşil mavililer, ardından Rize'ye dönecek. Çaykur Rizespor, kalan süreçte sezonun başlangıcına kadar yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.