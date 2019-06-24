Çaykur Rizespor’un kamp programı belli oldu

Çaykur Rizespor’un 2019-2020 sezonu öncesi yapacağı kampların programı belli oldu. Yeşil-mavili ekip 6 Temmuz'da ilk çalışmasını yapacak.

24 Haziran 2019, Pazartesi 16:27
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Çaykur Rizespor’un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2019-2020 sezonu öncesi yapacağı kamp programlarını açıkladı. 3 etaptan oluşan program Rize’de başlayacak, Erzurum’da devam edecek ve Bolu’da sona erecek. 

Yeşil-mavili ekip 6 Temmuz tarihinde Rize’de Mehmet Cengiz Tesisleri’nde toplanarak yeni sezonun ilk çalışmalarına başlayacak. Karadeniz ekibi 9 Temmuz’da kampın ikinci etabı için Erzurum’a hareket edecek. 12 günlük Erzurum programının ardından üç günlük izine çıkacak olan Çaykur Rizespor ekibi, 23 Temmuz’da yeniden toplanarak Bolu’da çalışmalarını sürdürecek. 

İHA

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